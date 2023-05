SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que irá instaurar uma auditoria para analisar os dados criminais registrados em todo estado durante 2022, na gestão do antecessor Rodrigo Garcia (PSDB). O governo estadual afirma ter encontrado divergências nos números.

A auditoria irá checar o número casos de cada delito no ano anterior a partir da análise de boletins de ocorrência, segundo nota divulgada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Na mesma nota, a secretaria afirma que parte das ocorrências de roubos e furtos de veículos no estado em relação a abril de 2022 foram registradas "equivocadamente" e não correspondem com os boletins de ocorrência do período, o que impactou os dados de crimes patrimoniais.

Diante disso, a secretaria afirma que as estatísticas criminais de abril de 2023, divulgadas nesta quinta, seguem os critérios definidos em resolução e estão atrelados aos registros de boletins de ocorrência. Os números, que costumam ser divulgados todo dia 25, às 16h, foi ao ar nesta quinta por volta das 23h30. Questionada, a secretaria negou atraso.

O ex-governador e assessores do PSDB foram procurados para comentar, mas não responderam até a publicação desta reportagem.

A gestão Tarcísio encerrou a hegemonia de quase 30 anos do PSDB no governo paulista e enfrenta críticas em relação à Segurança Pública impulsionadas pelo aumento da violência na região central da capital. Nos primeiros três meses deste ano, houve 54% mais furtos na região da delegacia que atende o bairro de Campos Elíseos, que abriga parte da cracolândia, em comparação ao mesmo período de 2022. Em relação aos roubos, o aumento foi de 26,5%.

O ex-governador Garcia também enfrentou crise na segurança pública e anunciou troca do comando das polícias Civil e Militar em abril do ano passado. Na ocasião, as estatísticas criminais mostraram um aumento em grande parte dos crimes patrimoniais na comparação com o mesmo período de 2021-mas ainda abaixo dos níveis de 2019, pré-pandemia de Covid.

A SSP afirmou que houve reforço policial na região e que o índice de roubos e furtos teve queda em abril, após 15 meses de aumento.

No primeiro bimestre deste ano, o entorno da cracolândia e a vizinhança da avenida Paulista lideraram a alta de furtos do centro de São Paulo. Moradores mudaram a rotina diante da alta da violência desde o início do ano.