SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ONU aprovou a candidatura do Brasil para sediar a COP30 do Clima, conferência de mudanças climáticas da ONU que negocia a implementação do Acordo de Paris, aprovado em 2015.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) pelo presidente Lula, em um vídeo junto ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o governador do Pará, Helder Barbalho.

A aprovação das Nações Unidas aconteceu no último dia 18, através de um comunicado do Grulac (Grupo dos países da América Latina e Caribe), que endossou a candidatura brasileira para sediar a COP30.

A decisão aguardava a aprovação dos Grulac, já que a COP30 estava prevista para acontecer em um país da região latinoamericana. O endosso cita ainda a cidade de Belém (PA).

"Já participei de COP no Egito, em Copenhagen, e o pessoal só fala de Amazônia. Por que então não fazer uma COP em um estado da Amazônia?", disse Lula, sobre a escolha de Belém como sede do evento. O anúncio foi feito ainda no início de janeiro, após Barbalho ter protagonizado o apoio de governadores ao presidente, em reunião com mandatários de todos os estados brasileiros no dia seguinte aos ataques golpistas de 8 de janeiro.

Lula propôs que o Brasil sediasse a COP30 ainda antes de assumir a presidência. Logo após as eleições, ele fez sua primeira aparição internacional, na condição de presidente eleito, na COP27 do Clima, que aconteceu em novembro no Egito, quando defendeu a candidatura do país a sediar a edição de 2025 da conferência.

O movimento fez parte da série de gestos de Lula em contraposição a Bolsonaro. Em 2018, assim que foi eleito, Bolsonaro promoveu a desarticulação da candidatura brasileira para sediar a COP25, prevista para o ano seguinte e que acabou por acontecer em Madri, no final de 2019, sob presidência do Chile, já que a previsão era de que um país latino-americano conduzisse os trabalhos.

As edições da COP revezam as sedes entre as várias regiões do mundo, dando a oportunidade equilibrar perspectivas regionais sobre as responsabilidades climáticas. O país-sede também tem a responsabilidade de presidir a conferência, conduzindo as negociações.

Neste ano, a COP28 acontece nos Emirados Árabes Unidos. O presidente designado da COP28, Sultan Ahmed Al Jaber, tem sofrido críticas internacionais pelo aparente conflito de interesses: além de coordenar esforços governamentais em energias renováveis, ele também preside a estatal de petróleo do país, a Abu Dhabi National Oil Co.