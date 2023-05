SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um frentista de 66 anos morreu na noite desta quinta (25) na Mooca, zona leste de São Paulo, depois de ser arrastado por um caminhão. Ele se pendurou no veículo para evitar que o motorista saísse sem pagar pelo combustível após abastecer o veículo.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista do caminhão acelera e deixa o posto, com o frentista ainda se segurando na porta do veículo. Uma testemunha relatou ter visto o momento em que a vítima caiu do caminhão. O motorista fugiu.

Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O posto fica na rua Capitão Pacheco e Chaves. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava morta.

Dois funcionários do posto, um frentista e uma atendente, foram ouvidos pela polícia, mas disseram não ter visto o ocorrido. Não foram encontradas outras testemunhas que pudessem dar mais informações.

O caso é investigado pelo 56º DP, que solicitou perícia no local.

Tags:

SP