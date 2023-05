SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (26), em Porto Alegre (RS), por suspeita de submeter a filha pequena a abusos ao entregar a criança ao empresário Jelson Silva da Rosa, 41, em troca de mesada.

A menina de 1 ano e 8 meses era vítima de abusos sexuais desde que era um bebê de "poucos meses de idade". Segundo a Polícia Civil, foi verificado que a mulher que foi detida contava com apoio e suporte de sua mãe, avó da criança, para cometer os crimes.

A mãe da investigada, além de saber dos fatos, também participava, beneficiando-se economicamente da exploração sexual da própria neta. A criança foi encaminhada para perícia psíquica e verificação de violência sexual no Crai-IGP (Centro de Referência em Atendimento Infanto-juvenil) por equipes do Conselho Tutelar.

À reportagem, a defesa do empresário afirmou que a acusação contra Jelson é "descabida e imprópria". "A acusação do ponto de vista técnico encontra obstáculos legais, eis que absolutamente descabida e imprópria para tipificar a conduta do defendido. Sob nenhum ângulo se amolda a figura prevista do crime de exploração sexual, tão noticiado e sustentado pelas autoridades", disse o advogado Marcos Vinicius Barrios.

O suspeito foi indiciado por exploração sexual infantil e estupro, e está preso desde abril.

OPERAÇÃO LA LUMIÈRE

As prisões são resultado da Operação La Lumière, que investiga a exploração sexual infanto-juvenil.

Na primeira fase da operação, foram realizadas buscas nas residências do empresário e em seu apartamento na cidade de Imbé. A operação se iniciou a partir de indícios de que três crianças, todas irmãs, com 8, 11 e 12 anos, estariam sendo submetidas aos crimes de exploração sexual, prostituição, estupro e outros crimes envolvendo pornografia infantil.

No local, foram apreendidos instrumentos sexuais, medicamentos calmantes de venda controlada, possíveis dopantes e acessórios "denotando sua preferência sexual por crianças", informou a Polícia Civil. Aparelhos celulares e notebooks com o histórico de todas as conversas com a mãe das menores foram localizados.

A segunda fase da operação prendeu duas mães em Cachoeirinha e Alvorada, após três crianças de até seis anos de idade serem entregues ao empresário. As crianças estão sob guarda dos pais e da avó materna.

A empresa de Jelson também será alvo de investigação, já que duas das mães prestaram serviço no local.