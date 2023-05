SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi condenado nesta sexta feira (26) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a 104 anos e 9 meses de prisão por estuprar as cinco filhas e torturar duas delas.

O homem foi julgado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável envolvendo as filhas, que são quatro crianças e uma adolescente de 15 anos de idade. Os crimes ocorreram de 2012 a 2022.

Na decisão da juíza Flávia Vaz Ribeiro Vanoni, a mãe das vítimas foi absolvida por não existirem "provas de ter contribuído para a infração penal".

O homem está detido desde agosto de 2022 na Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas. As vítimas encontram-se acolhidas em um abrigo institucional.

O caso foi descoberto por meio de denúncias ao Conselho Tutelar e à polícia.