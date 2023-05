SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Quem quer adotar um pet ou aproveitar um passeio e ainda curtir a presença dos peludos encontra opções em São Paulo neste fim de semana.

Neste sábado (27), o Mooca Plaza Shopping realiza, das 11h às 16h, evento de adoção de pets com deficiência em parceria com o Projeto Cãodeirante.

O candidato a adotante terá que passar por um processo de entrevista com a ONG. Depois, o animal poderá passar por um processo de adaptação no novo lar.

Durante o evento, o centro comercial também receberá doações de fraldas, tapetes higiênicos e pomadas contra assadura para os pets. O shopping fica na rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, na Vila Prudente, zona leste da capital paulista.

No domingo (28), em Campinas, no interior do estado, acontece o Petnic. O evento quer conscientizar sobre a importância da adoção responsável e promover um encontro entre pets adotados.

A ação é uma parceria da marca de alimentos Guabi Natural e da ONG Gavaa. Será das 10h às 15h no restaurante Quintal do Vila. O ingresso custa R$ 25 e será revertido para os animais resgatados pela ONG.

Segundo a programação, haverá música ao vivo, oficinas de recreação para crianças, desfile de pets e alimentação para animais e humanos. Também haverá feirinha de adoção, e o interessado passará por avaliação pela ONG.

De acordo com a Guabi, a expectativa é receber cerca de 400 pessoas e 200 pets. O endereço é rua Doutor Heitor Penteado, 1.716, Joaquim Egídio.