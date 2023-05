SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo quer reverter desmonte de MP no Congresso, deputados querem censura de Folha e grupo Globo, nova onda de Covid na China e outras notícias do dia para começar o seu sábado (27).

GOVERNO LULA

Lula busca alternativas para reverter desmonte de MP, mas admite fraqueza no Congresso. Rui Costa diz que texto sobre reestruturação da Esplanada está 'desalinhado' com visão do governo.

MERCADO

Isenção para carros pode custar até R$ 990 mi, e governo discute compensação. Além de IPI e PIS/Cofins, há tratativas para cortar IOF sobre financiamentos de veículos.

POLÍTICA

'Eu até ri', diz Roberto Jefferson sobre fuga de policial ferida. Ex-deputado afirma em interrogatório que não teve intenção de matar agentes que cumpriam ordem de prisão do STF, em outubro.

MÔNICA BERGAMO

PF fez até tomografia e raio-X em cavalo de ouro e cobre para Michelle e diz que ele vale R$ 24,9 mil. Objeto foi danificado e traz 'indicativos de manuseio incorreto', destacam peritos.

POLÍTICA

Deputados bolsonaristas pedem que STF censure Folha e grupo Globo. Parlamentares ligados ao ex-presidente falam em manipulação da opinião pública a favor do PL das Fake News.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio dá desconto de 90% em terra ocupada de forma irregular 'antes que lei caia'. Governo de SP diz que vai economizar com custas processuais e pagamento de indenizações em áreas devolutas.

COTIDIANO

Com R$ 35 bi em caixa, Prefeitura de SP deixa merenda escolar sem feijão. Gestão Nunes diz que rescindiu contrato com fornecedora, que está contratando outra e que escolas têm dinheiro em caixa para compra.

CORONAVÍRUS

China se prepara para nova onda de Covid que trará 65 milhões de casos por semana. Alerta ganha força com Xi Jinping voltando a usar máscara; linhagem do vírus é mais leve, e restrições são improváveis.

ÁFRICA

Acusado de orquestrar genocídio de Ruanda é preso após décadas de buscas. Fulgence Kayishema esteve em pelo menos menos cinco países após crimes e se escondia entre refugiados.

MERCADO

Tesla Model Y ultrapassa Corolla e se torna carro mais vendido do mundo, diz site. Exemplar da companhia vendeu 267,2 mil exemplares no primeiro trimestre deste ano.

CELEBRIDADES

Fábio Porchat recua sobre caso Leo Lins e pede desculpas: 'Eu errei'. Humorista afirma que nunca buscou 'defender humor racista' e que apagou publicações sobre o assunto.

VIRADA CULTURAL

Virada Cultural: Saiba o que há de melhor na programação para cada gosto musical. Evento gratuito ocorre nos dias 27 e 28 com shows, filmes e peças espalhados por SP.