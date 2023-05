SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Município realizará nas próximas semanas uma auditoria nos 22 cemitérios concedidos à iniciativa privada pela Prefeitura de São Paulo. A data exata ainda será definida.

Setenta auditores farão vistorias nos cemitérios e apresentarão um balanço no mesmo dia. A iniciativa privada assumiu os cemitérios no início de março, e as concessões têm prazo de 25 anos.

Na auditoria, eles deverão identificar se os compromissos dos contratos de concessão têm sido cumpridos adequadamente em critérios como preservação, limpeza e requalificação dos locais.

No começo do mês, o TCM inspecionou dois cemitérios e visitou outros dois. Nessas ações, os auditores apontaram problemas como jazigos abertos e vandalizados, lixo e entulho espalhados, falta de delimitação com comunidades vizinhas, falta de acessibilidade, entre outros.

Reportagem da Folha mostrou que após a concessão os preços de serviços funerários subiram mais de 400% para quem não tem direito a gratuidade.