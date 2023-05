SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga uma suposta tentativa de assalto com arma de fogo que terminou com um tiro na cabeça do influenciador digital Gustavo Henrique Ramos Silva, 18, conhecido como Meno Kabrinha, próximo à praia das Astúrias, em Guarujá, no litoral paulista.

Imagens de câmeras segurança flagraram o momento em que dois homens se aproximam de motocicleta do veículo que Silva dirigia, um Hyundai Elantra branco, na rua Marechal Rondon.

Ao emparelharem, ele acelerou, enquanto um dos criminosos efetuou disparos, fugindo em sequência.

Kabrinha ainda chegou a deixar o veículo, andando até a calçada de um prédio com manchas de sangue pelo rosto e o corpo.

O também influenciador digital Richard Alves, que o acompanhava no momento, pediu ajuda por telefone de outras pessoas que estavam com eles em residência próxima ao local para conduzi-lo ao atendimento médico.

Kabrinha está internado desde a última quarta-feira (24) na UTI do hospital Santo Amaro, onde passou por procedimento cirúrgico. Segundo a unidade, o paciente permanece estável, evoluindo na recuperação.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) na delegacia sede do município. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, testemunhas já foram ouvidas e apurações seguem em andamento na investigação.

No boletim de ocorrência, Richard Alves explicou que ele e Silva haviam alugado uma casa próxima ao local, na rua Emílio Portela, e chegado horas antes, na terça (23), para produzir conteúdos no Instagram.

Durante a madrugada de quarta, por volta de 4h, Kabrinha saiu acompanhado de Alves para comprar comida em uma rede de fast-food, localizada na avenida Puglisi, quando os dois homens abordaram o veículo e anunciaram o assalto.

"Ele ressalta que Kabrinha estava falando normalmente, reclamando apenas de uma forte queimação em sua testa", diz trecho do depoimento de Alves.

No boletim, ainda é registrado que, ao chegarem a Guarujá, Silva e Alves convidaram mais dois homens que conheceram na praia para andarem de motocicleta juntos e, depois, ficarem com eles na casa alugada.

Os dois chegaram ao local acompanhados de aproximadamente mais dez motos. Após voltarem do passeio, foram convidados a permanecer na casa. Eles saíram somente para comprar lanches e alertaram que havia uma moto rondando a casa. Mesmo assim, Kabrinha optou por deixar o local para comprar mais comida.

Segundo Alves, o influenciador digital usava um anel de ouro, avaliado em R$ 40 mil, e uma corrente de ouro, de aproximadamente R$ 15 mil.

Kabrinha tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e ficou conhecido quando ainda era menor de idade por realizar manobras radicais, principalmente utilizando motocicletas. Ele também ostentava carros de luxo.

Em comunicado pouco após o ocorrido, a assessoria do influenciador pediu por orações devido a necessidade de cirurgia pela bala alojada no crânio.