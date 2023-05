FORTALEZA, CE (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe da modelo mirim Ana Clara dos Santos, que foi morta no último domingo (21) com um tiro no pescoço, conversou com a filha por telefone poucas horas antes do crime.

Ana Cleres Matos disse que fez uma ligação de vídeo com a filha por volta das 18h05. Pelas investigações, a modelo teria saído de casa com o suspeito de ser seu assassino por volta das 19h.

O celular da filha continua desaparecido. A polícia diz que o telefone da jovem pode ajudar a elucidar o passo a passo do crime.

Além da conversa em vídeo, um dia antes do assassinato da jovem, a mãe afirma ter tido um pressentimento ruim e diz que relatou isso a filha.

A reportagem teve acesso ao print com trecho da conversa, onde as duas trocam palavras de carinho e que a jovem diz estar com o coração apertado de saudades da mãe.

"Jamais poderia imaginar que seria a nossa última conversa. Estava tomando banho quando ela me ligou. Era por volta das 6 da tarde. Ela disse que também iria tomar banho, iria ficar quietinha e dormir. Eu respondi: Fique quietinha minha filha, fica que é bom", disse a mãe de Ana Clara.

Segundo a mãe, Ana Clara sonhava em seguir carreira de modelo, mas não deixava de estudar.

Ana Cleres diz que a filha era uma menina alegre, adorava fazer boas amizades, era educada. Ela disse ainda que desconhece o envolvimento da filha com más companhias.

Como estão as investigações?

Neste sábado (27), um homem de 22 anos foi preso por suspeita de matar Ana Clara Santos Sandes, no município de União (PI), no último dia 21.

A Polícia Civil do Piauí ainda estava em diligências para prender um segundo suspeito de envolvimento no crime.

"O caso está 95% solucionado", afirmou ao UOL um investigador que pediu para não ser identificado.