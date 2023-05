SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Erdogan reeleito, juízes proíbem clínicas de pedir reembolso em nome de pacientes, como foi a Virada Cultural e outras notícias para começar esta segunda-feira (29).

MUNDO

Erdogan, há 20 anos no poder, é reeleito em pleito histórico na Turquia.

Líder que concentrou tomadas de decisão e ampliou protagonismo internacional obteve 52% dos votos no 2º turno.

GOVERNO LULA

Governo Lula, em semana decisiva no Congresso, avalia decreto até para salvar programa social. Presidente foi aconselhado a reagir e reuniu ministros no Planalto e em churrasco no Alvorada; confraternizações devem ser retomadas.

GOVERNO LULA

Lula indica para TRE advogado que sinalizou voto contra Moro no Paraná. Nomeado integrará julgamento de pedido de cassação do mandato do ex-juiz da Lava Jato e hoje senador.

LAVA JATO

Derrotas da Lava Jato se estendem à política com caso Deltan e dificuldades de Moro. Após sofrerem série de reveses no Judiciário, ambos mudaram para arena eleitoral, mas seguem com problemas para emplacar projetos.

JUSTIÇA

Moraes segura informações sobre 8 de janeiro e descumpre promessa a CPI no DF. Falta de dados sobre participação de coronel da PM preso incomoda deputados distritais.

COTIDIANO

Juízes proíbem clínicas de pedir reembolso a planos em nome de pacientes. Decisões tentam frear prática considerada fraude; setor viu gasto com ressarcimentos disparar após pandemia.

AMÉRICA LATINA

Maduro desembarca em Brasília a convite de Lula para cúpula sul-americana. Petista tenta reinserir ditador da Venezuela em diálogo regional que busca retomar integração dos vizinhos.

VIRADA CULTURAL

Virada Cultural tem centro esvaziado, mais segurança e programação espalhada. Evento teve shows de Iza e BaianaSystem no Anhangabaú e euforia se estendeu à periferia com Baco Exu do Blues.