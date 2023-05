SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana será propícia aos paulistanos que gostam de dias mais frios e úmidos. No interior de São Paulo, o calor vai predominar mesmo com a passagem da frente fria.

A segunda-feira (29) na capital começa com temperaturas em declínio, céu encoberto, garoa e sensação de frio. Os termômetros poderão oscilar entre 15ºC e 19ºC.

A terça (30) ainda terá muita nebulosidade, com chuviscos, principalmente à noite, na madrugada e no início da manhã. O céu ficará nublado com mínima de 14ºC e máxima de 19ºC, em média.

O deslocamento de uma área de baixa pressão, do continente em direção à faixa leste de São Paulo pode trazer chuva na noite de terça, segundo Thomaz Garcia, meteorologista do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Uma chuva mais forte e o frio predominarão na quarta-feira (31). A tendência é que o tempo comece a melhorar a partir de quinta-feira, mas as madrugadas e o início das manhãs continuarão frios.

Do meio para o fim da semana, o tempo ficará seco e as temperaturas agradáveis à tarde, em torno de 22ºC e 24ºC.

De acordo com Garcia, a partir de quinta-feira, a capital terá temperatura mínima em torno de 14ºC. A máxima poderá alcançar 24ºC. O sol voltará a predominar na sexta-feira.

Umidade melhora no estado

Na segunda-feira (29), a frente fria já terá passado por São Paulo, mas as pancadas de chuva vão acontecer em vários momentos do dia, no litoral e Vale do Paraíba.

"No interior, mais no norte e oeste do estado, em Ribeirão Preto e Barretos, por exemplo, será só variação de nuvem. O sol brilha no céu e não chove", afirma Luiza Cardoso, meteorologista da Climatempo.

Na terça (30), os ventos que sopram do mar levam condições de chuva para todo o estado, à tarde e à noite.

Na quarta (31), uma área de baixa pressão causará chuva forte na capital, região de Campinas (a 93 km de São Paulo), sul, norte do estado e Presidente Prudente (a 558 km de São Paulo), onde o acumulado será menos expressivo. A chuva diminui a partir de quinta, conforme a aproximação do fim de semana.

As temperaturas ficarão mais baixas na virada de maio para junho. A partir de sábado, voltará a subir. As manhãs serão frias, em torno de 12ºC, 13ºC, e até o meio da tarde não esquentará muito, de acordo com a meteorologista. No interior, a temperatura ficará fria pela manhã e esquentará bastante à tarde. No extremo norte de São Paulo, os termômetros ultrapassarão os 33ºC.

Em relação às médias da semana, a capital terá mínima de 13ºC, o litoral 17ºC; e o interior 15ºC.

Quanto às máximas, no extremo norte de São Paulo, deverão variar entre 30ºC e 33ºC. Na região central do estado, até Campinas e o sul, as máximas vão girar em torno dos 27ºC. Na capital, Vale do Paraíba, Baixada Santista e na região da Serra da Mantiqueira, as temperaturas serão mais amenas --média máxima de 26ºC.

No estado, a secura do ar dará lugar a índices de umidade mais altos, com taxas mínimas ao redor dos 60% --o ideal é a partir de 40%.

Por efeito do deslocamento de um ciclone extratropical pela costa do Sudeste, o mar ficará agitado. No litoral paulista, nesta segunda, as ondas podem chegar a três metros de altura. A elevação marítima se estenderá até pelo menos o dia 3 de junho.