SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem invadiu o palco de um concurso de beleza e quebrou a coroa da premiação após o marido dele, que era participante, não ganhar o primeiro lugar em Cuiabá.

O homem invadiu o palco no momento do anúncio da participante vencedora do concurso Miss Gay Mato Grosso;

Ele jogou a coroa do evento no chão mais de uma vez após o anúncio;

A organização do concurso afirmou que vai registrar uma ocorrência criminal contra o suspeito;

O invasor do palco afirmou que foi tomado pela emoção e disse que o companheiro foi vítima de "ataques de estrelismo" durante a competição.

"Ratificamos a escolha feita pelo júri do concurso e nos solidarizamos com a Miss eleita, bem como com a Miss que ficou em 2º lugar, visto que não responde por atitudes desatinadas de terceiros", afirmou a página do Miss Mato Grosso Gay 2023, em nota nas redes sociais

Um boletim de ocorrência de ameaça, dano e injúria foi registrado pela organização do evento. À polícia, um dos participantes afirmou que precisou ser escoltado após ser ameaçado pelo invasor do palco