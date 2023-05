SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bebê de nove meses caiu do prédio em que mora em Cariacica (ES) no sábado (27), foi socorrida e levada com vida para o hospital.

A PM foi acionada por suspeita de violência doméstica pelo hospital para o qual a criança foi levada;

No local, a tia da criança informou que viu a criança caindo no chão, mas disse não saber de qual andar ela teria caído;

A mãe da criança disse à polícia que "alguém arremessou a filha do terceiro andar". Ela chegou ao hospital em estado de choque pouco tempo após a chegada da menina;

Familiares suspeitaram de uma ação do pai da criança, que sofre de problemas psiquiátricos. O envolvimento dele não foi confirmado pela polícia até o momento;

A menina continua internada, mas não corre risco de morrer, informaram familiares à TV Gazeta na manhã desta segunda-feira (29);

A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, mas não deu detalhes sobre a ocorrência.