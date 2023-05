SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga de 12 toneladas de maconha neste domingo (28), em uma carreta na rodovia Raposo Tavares, em Palmital (SP). O motorista foi preso em flagrante.

De acordo com a corporação, é a maior apreensão de drogas deste ano no estado de São Paulo.

Ainda segundo a polícia, agentes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária fiscalizavam a rodovia, na altura do km 413, quando localizaram a maconha prensada entre fardos de papelão no veículo do suspeito durante uma abordagem.

O motorista da carreta foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Assis (SP). À polícia o homem disse ter sido contratado por meio de um aplicativo para levar a carga de papelão de Ponta Porã (MS) a Mogi Mirim (SP).