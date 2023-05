SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Susane Martins da Silva, suspeita de enviar os bombons envenenados que mataram Lindaci Viegas Batista, 54, no dia do próprio aniversário no Rio de Janeiro, teria sido agredida na cadeia, segundo defesa alegou à Justiça.

A defesa alegou que Susane foi agredida por outras detentas no presídio de Benfica, onde está presa. A afirmação foi feita em audiência de custódia, no sábado (27), quando a prisão temporária da suspeita foi mantida.

O juiz determinou que a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) seja acionada para verificar a informação. Também pediu que Susane seja encaminhada para "avaliação e tratamento médico", devido ao "relato de diversos problemas de saúde".

O UOL tenta contato com a SEAP e com a defesa de Susane e, caso tenha retorno, esta nota será atualizada.

A suspeita de enviar os bombons envenenados foi presa no bairro de Acari. Susane foi identificada após depoimento do motoboy que entregou os bombons a Lindaci no sábado (20).

Ela foi presa em flagrante por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil. A mulher não possui antecedente criminal.

Familiares disseram que o crime foi motivado por ciúmes, já que a suspeita é ex-namorada do companheiro de Lindaci. Ainda conforme a família, a mulher havia sido ameaçada anteriormente.

"Temos provas dela fazendo as ameaças, foto dela segurando arma com mensagem ameaçadora para minha irmã. [...] Foi tudo muito macabro, muito premeditado. Ela colocou o próprio filho para entregar o bombom ao motoboy, porque ela sabia que se desse qualquer problema, o garoto não seria preso porque é menor de 18 anos", afirmou Lenice Batista, irmã da vítima.

Lindaci Viegas Batista recebeu o presente, sem remetente, de um motociclista e começou a passar mal após comer os bombons. A entrega foi feita na loja de seu namorado, na rua Rocha Fragoso, em Vila Isabel, zona norte da cidade.

Ela foi socorrida por policiais militares e levada ao Hospital Federal do Andaraí, mas morreu no local ainda no sábado (20). Ela foi enterrada na última segunda-feira (22), no cemitério do Catumbi.

Segundo a polícia, havia um relacionamento conturbado do casal e muitas idas e vindas. Susane sempre desconfiou que Mario a estava traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário dela, para não chamar atenção.

De acordo com o responsável das investigações, o delegado Fabio Souza, o crime foi premeditado: "Susane chegou a chorar na delegacia, contou histórias desconexas, mas não negou o crime. Ela preferiu ficar em silêncio e não apresentou resistência. Em relação ao filho dela, primeiro temos que saber se ele tinha conhecimento que tinha veneno nos bombons. Caso sim, a tipificação do crime pode ser agravada e ele também vai responder pelo crime", disse o titular da 20ª DP ao UOL.

