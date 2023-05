SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador Ronnie Sandro Rezende Gonçalves (MDB), de Camapuã (MS) foi esfaqueado pela ex-mulher em casa, no último sábado (27), segundo a Polícia Civil.

Ronnie teria sido agredido pela ex-esposa, que estava embriagada e não queria aceitar o fim da relação deles dois. De acordo com a polícia, ela foi à casa do parlamentar e o golpeou com faca, o ferindo no rosto e nos braços.

Ele foi socorrido por um vizinho e levado para o Pronto Atendimento, onde foi suturado, medicado e liberado.

Além das agressões físicas, a mulher também teria danificado uma moto e um carro do vereador.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa. A polícia segue investigando o caso.

O UOL procurou o vereador para comentar o caso, mas não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.