SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando uma quadrilha que realiza sequestros-relâmpago nos quais obriga as vítimas a fazerem pedidos de PIX para amigos.

Após abordarem as vítimas, os integrantes da quadrilha forçam as pessoas a fazerem transferências bancárias via PIX e também pedem valores para amigos em troca da libertação. A 42ª Delegacia de Polícia (Delegacia Recreio dos Bandeirantes) investiga a atuação do bando, que age na região do bairro Vargem Pequena.

Uma das vítimas relatou ao jornal Bom Dia Rio, da TV Globo, que foi ameaçada com uma arma enquanto os integrantes da quadrilha o obrigavam a gravar mensagens pedindo dinheiro para seus conhecidos.

Também ao jornal, uma segunda vítima afirmou que os criminosos pegaram todo o dinheiro que havia em seu aplicativo do banco no celular e, duas horas depois, a libertaram. Ela afirmou que foi abordada quando estava chegando em sua empresa.

À reportagem, a Polícia Civil reforçou a importância de as vítimas registrem o boletim de ocorrência de forma a contribuir para a identificação dos integrantes da quadrilha.