SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Encontro de Lula com ditador Nicolás Maduro, STF anula condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato, paciente tem remissão de câncer com terapia inovadora e outras notícias para começar esta terça-feira (30).

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula chama encontro com Maduro de momento histórico que revive política externa. Ditador da Venezuela está em Brasília para visita oficial e encontro com outros líderes sul-americanos.

GOVERNO LULA

Lula brinca sobre indicação do STF: 'é uma coisa tão minha que não quero repartir com ninguém'. O favorito do petista para o posto é seu amigo e advogado criminal, Cristiano Zanin.

JUSTIÇA

STF anula condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato a 16 anos de prisão. Segunda Turma decidiu enviar processo para a Justiça Eleitoral, que analisará se caso pode ser restabelecido.

PEC DA ANISTIA

Congresso discute mudar PEC da Anistia após reações a maior perdão da história a partidos. Cota de cadeiras para mulheres no Legislativo e manutenção da punição para irregularidades partidárias estão em análise.

COTIDIANO

Projeto do marco temporal tem brecha para garimpo, estradas e hidrelétricas em terras indígenas. Proposta deve ser votada na Câmara em mais uma derrota à política ambiental do governo Lula.

IMPOSTO DE RENDA

Golpe da malha fina do Imposto de Renda rouba dados de contribuintes. Na reta final de entrega da declaração, criminosos enviam link por email ou mensagem de texto; entenda.

CÂNCER

Paciente tem remissão total de câncer com terapia inovadora em SP. Células do sistema imune modificadas conseguem reverter até metade dos casos de alguns tipos da doença, segundo estudos.