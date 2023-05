SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, sob suspeita de torturar seu enteado de seis anos.

O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (29), quando a Polícia Militar recebeu uma chamada relatando maus-tratos à criança.

Os policiais encontraram a criança chorando, sozinha e amarrada dentro de casa. Segundo apuraram os agentes, o suspeito, que trabalha como mecânico, despiu a criança apesar do frio de 12°C, deixando-a apenas de cueca, após ela passar mal e vomitar.

Segundo a PM, o menino teria bebido um pouco de refrigerante porque estava com vontade. No entanto, o padrasto não gostou da atitude da criança e o forçou a beber um litro inteiro da bebida.

O suspeito informou que precisava resolver questões pessoais e se recusou a levar a criança consigo, amarrando seus braços com fio elétrico e cadarço, e as pernas com um pano de chão, antes de sair.

Devido às amarras, a criança sofreu lesões nos braços e foi encaminhada à UBS Jardim Alvorada para receber atendimento médico. No caminho para a unidade de saúde, a equipe fez uma parada no local de trabalho da mãe da criança para informá-la sobre o ocorrido.

O homem ligou para a mulher enquanto estava na UBS, informando que havia chegado em casa. Uma parte da equipe retornou à residência da família e prendeu o padrasto em flagrante. O padrasto, a mãe e o avô da criança foram levados à delegacia, juntamente com os objetos utilizados na ação contra a criança, como o fio, o cadarço e o pano de chão.

O caso foi registrado como tortura e maus-tratos no 4º Distrito Policial de Guarulhos, e o homem permanece detido, aguardando o resultado da audiência de custódia.