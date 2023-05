SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem precisou ser resgatado pelos bombeiros após ficar preso a um maquinário agrícola em uma fazenda de café.

Após não aparecer ao fim do expediente, os colegas passaram a procurar o trabalhador, de 21 anos, que estava sozinho no momento do acidente.

O homem estava com o braço esquerdo preso ao eixo de tomada de força do equipamento, segundo os bombeiros.

O trabalhador operava um trator acoplado a um implemento de roçar e triturar mato. Não há informações sobre o uso de equipamentos de proteção no momento do acidente.

Ele foi resgatado consciente e com ferimentos no braço esquerdo e no tórax. O caso aconteceu no início da noite desta segunda-feira (29), em uma fazenda localizada em Presidente Olegário (MG), no Alto Paranaíba. O jovem e a fazenda não tiveram os nomes divulgados.

Após o resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe de suporte avançado do SAMU conduziu o homem de ambulância ao Hospital Regional de Patos de Minas.