A prefeitura de São Joaquim anunciou que no dia 1º de junho será realizada a licitação para a execução da construção do Complexo Turístico da Rua Sinuosa. Contando com dez curvas, a expectativa do município é de entrar para o Guinness Book;

Atualmente a rua mais sinuosa do mundo é a Lombard Street, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. No local, existem oito curvas íngreme e fechadas que lhe renderam o título de rua mais sinuosa do mundo;

Duas licitações chegaram a ser realizadas no ano de 2022, mas não houve interessados na execução da obra. Na nova licitação, o município calcula um investimento estimado em R$ 3,75 milhões;

Além da rua, a construção do Complexo Turístico da Rua Sinuosa engloba a construção de um mirante, espaço para pedestres, balanço infinito, pergolado, uma fonte para congelar no inverno e diversas atrações paisagísticas;

Com a obra, o município tem a expectativa de impulsionar o turismo no sul do Brasil e estimular o comércio para que sejam gerados empregos que movimentem a economia local;

Após a conclusão da obra, que inicialmente foi projetada com nove curvas, o município irá acionar o Guinness Book para que o local possa ser catalogado como a rua mais sinuosa do mundo.

"A rua sinuosa vai ser um grande marco para o turismo de São Joaquim. Vamos entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a rua mais sinuosa do mundo, que deixará de ser na Califórnia e passará a ser em São Joaquim", afirmou Giovani Nunes, prefeito de São Joaquim.