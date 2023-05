SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião teve que fazer um pouso de emergência após uma passageira entrar em trabalho de parto e dar à luz seu bebê, com a ajuda dos tripulantes.

O voo ia de Manágua, capital da Nicarágua, para Miami, nos Estados Unidos, e fez escala inesperada em Cancun quando uma mulher começou a sentir as dores do parto, informou o jornal britânico Mirror.

Natural da Nicarágua, a mulher, cuja identidade não foi revelada, entrou em trabalho de parto na quinta-feira (25), quando o avião estava no espaço aéreo mexicano.

O piloto prontamente realizou um pouso de emergência em Cancun, no México, onde os socorristas auxiliaram a mulher.

De acordo com a imprensa local, existem leis específicas determinam a nacionalidade de uma criança nascida em uma aeronave. Nesse caso, a criança tem direito à cidadania mexicana porque nasceu no espaço aéreo mexicano e o avião pousou no México.