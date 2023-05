SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luciano Huck contestou uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito da Venezuela.

Após uma reunião com Nicolás Maduro no Palácio do Planalto, Lula negou a existência de uma ditadura e afirmou que o país vizinho ao Brasil é "vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo".

Em resposta ao político, o apresentador publicou uma foto no Twitter com crianças venezuelanas de quando visitou um campo de acolhimento na fronteira brasileira. Huck disse que a ditadura venezuelana é real, e não uma narrativa.

"Ninguém me contou. Fui lá e vi. Estive na fronteira e conversei com dezenas de famílias nos campos de acolhimento fugindo da ditatura venezuelana. Não é só uma narrativa. É real e não tem nada a ver com democracia", afirmou Luciano.

Lula e Maduro se reuniram para discutir os avanços no processo de normalização das relações bilaterais entre Brasil e Venezuela na última segunda-feira (29).

O presidente também disse que cabia a Maduro e ao país "mostrar a sua narrativa para que as pessoas possam mudar de opinião".

Sucessor de Hugo Chávez, Maduro comanda a Venezuela desde 2013. A Assembleia Constituinte instalada em 2017 não é reconhecida por vários países, incluindo o Brasil. No ano passado, a ONU denunciou que agências do governo cometem crimes contra a humanidade para reprimir a oposição.