RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um carro que caiu na Baía de Guanabara foi retirado, nesta terça-feira (30), da Praia das Flechas, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. O veículo ficou ao menos 24 horas dentro da água e precisou ser içado.

A remoção foi feita pela NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito), responsável pelo fluxo do tráfego na cidade. O carro havia caído na baía na manhã desta segunda (29), logo após uma curva fechada na avenida Alberto Francisco Torres, que leva a Icaraí, um dos principais bairros do município.

O motorista que estava dentro do carro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h da manhã. O condutor, que não teve o nome revelado, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

O carro, porém, só pôde ser retirado nesta manhã. A equipe da prefeitura preferiu aguardar para fazer a retirada em um momento em que o trânsito estivesse mais tranquilo.

Foi necessário o uso de um caminhão com um guindaste acoplado para fazer o içamento. O veículo foi levado até o fim da praia de Icaraí, na esquina com a avenida Almirante Ary Parreiras, de onde foi transferido para um reboque particular contrato pelo dono do carro.

