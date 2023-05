SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de 120 médicos e executivos brasileiros vão participar da American Society of Clinical Oncology (Asco), o maior congresso na área de oncologia do mundo. Eles integram uma comitiva da Oncoclínicas, que apresentará 22 estudos no evento.

O congresso vai ocorrer entre os dias 2 e 6 de junho, em Chicago, nos Estados Unidos.

O oncologista Bruno Ferrari, fundador e CEO do Oncoclínicas, também vai divulgar dados inéditos de outros cinco estudos realizados com a empresa de pesquisa espanhola MedSir.

"O câncer se tornará a doença mais incidente e de maior causa de morte no mundo até 2040, segundo a OMS [Organização Mundial de Saúde]. Por isso, investir em pesquisa é primordial", diz Ferrari.