SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 16 anos foi detido e está sendo investigado pela polícia por tentativa de homicídio após uma menina de três anos cair do segundo andar de um prédio em Reims, na França, na segunda-feira (29).

A menina caiu do terraço do apartamento da família no pátio interior do edifício.

Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada em estado grave para o hospital.

O irmão de 16 anos, que estava presente no momento do incidente, é suspeito de tê-la empurrado intencionalmente pela janela.

O adolescente foi detido e está sob cuidados médicos em um hospital.

A polícia francesa abriu uma investigação por tentativa de homicídio para esclarecer os acontecimentos.

A menina já está fora de perigo e sendo tratada no hospital.