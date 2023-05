SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 36 anos com deficiência física em uma das pernas foi preso na madrugada da última segunda-feira (29) após realizar vários furtos em Goiânia.

O suspeito foi detido depois de furtar uma empresa no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes em Aparecida de Goiânia. Segundo a PM, agentes do 31º BPM encontraram com ele uma esmerilhadeira que havia sido subtraída do estabelecimento.

O homem afirmou que possui cerca de 20 furtos registrados criminalmente e que realizou por volta de 15 na última semana. Em um vídeo publicado pela PM, o autor confessa os crimes durante a abordagem.

"O autor do crime possui diversas passagens por receptação, roubo e furto", de acordo com a PM. Ele, que não teve o nome divulgado, havia sido solto em fevereiro 2020.