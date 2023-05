SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher britânica sofreu queimaduras terríveis após tentar cozinhar um ovo no micro-ondas. Por causa do acidente, ela emitiu um alerta nas redes sociais para que as pessoas evitem essa prática.

Shafia Bashir, 37, contou em uma publicação no TikTok que tentou fazer um ovo escalfado, também conhecido como poché, usando uma receita popular na internet, que a orientava a colocar um ovo cru em uma caneca de água fervente e colocá-lo no micro-ondas.

Porém, depois de retirar a mistura do micro-ondas e tocá-la com uma colher fria, ela explodiu e queimou seu rosto. "Fiz exatamente como costumo fazer. Eu já tinha feito a torrada, estava morrendo de fome!", disse a mulher em entrevista ao SWNS .

Apesar de suas melhores tentativas de esfriar a pele sob a torneira, ela acabou na sala de emergência, em Bolton, na região de Manchester, no Reino Unido. "Foi um dia terrível para mim", lamentou. "Eu estava em agonia absoluta", contou.

Por sorte, ela se recuperou bem do incidente, que ocorreu no início de maio. Mesmo assim, ela decidiu alertar seus 15 mil seguidores do TikTok para não tentarem cozinhar ovos dessa maneira.

"Só não quero que mais ninguém passe por isso, porque é tendência no TikTok", explicou. "Foi a dor mais insuportável da minha vida", concluiu.