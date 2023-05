SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira (31) a construção de mais seis estações na futura linha 6-laranja do metrô. Serão mais 5 quilômetros de obras.

Segundo ele, o projeto está em estudo e prevê mais quatro paradas na direção sul e duas na direção norte, sem definição da localização das novas paradas.

"Nós temos que aproveitar a mobilização que já tem aqui. Temos duas toneladoras", disse o governador durante evento na futura estação Sesc Pompeia, na zona oeste de São Paulo.

Atualmente, o projeto da linha tem 16 estações e segue da parada São Joaquim, em ligação com a linha 2-azul, até a estação Pátio Morro Grande, na zona sul da cidade.

O novo traçado da linha irá respeitar a interligação com a estrutura que já existe do metrô.

"Sabemos da delicadeza de um projeto dessa natureza. O tatuzão passa a 75 metros abaixo da superfície, mas o primeiro passo tem que ser dado", disse o governador.

A linha 6-laranja tinha previsão inicial de ser entregue em 2021, mas houve atrasos nas obras e paralisação do contrato com o consórcio Move SP, em 2016. O governo estadual prevê a entrega das obras no segundo semestre de 2025.

Tarcísio ressaltou que os problemas anteriores na linha 6-laranja foram sanados e que se "sente tranquilo" em relação à continuidade das obras. "Observe quem era o contratante original dessas obras, eram empresas que tiveram problemas com a Lava Jato", disse.