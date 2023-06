SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Condenada pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen se inscreveu em um concurso público da Câmara de Vereadores de Avaré (265 km de São Paulo).

Suzane se candidatou ao cargo de telefonista, o mais concorrido do concurso, com mais de 800 inscrições.

A inscrição de Suzane para o concurso é permitida. O edital do concurso diz apenas que os inscritos devem apresentar certidão negativa criminal, ou seja, que a pessoa não tem nenhuma pendência com a Justiça. Suzane foi condenada a 34 anos de prisão, e ficou detida por 20 anos em Tremembé, no interior paulista. Em janeiro deste ano, passou para o regime aberto.

Presos em regime aberto cumprem pena fora da prisão e podem trabalhar durante o dia. O fim previsto para a pena de Suzane é fevereiro de 2038.

Salário bruto para vaga é de R$ 5.626,33. De acordo com o edital, os selecionados vão atender e encaminhar chamadas, além de registrar a duração e o custo das ligações. É necessário ter ensino fundamental. As provas acontecerão em dois domingos, 4 e 11 de junho.