SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Dois guardas municipais de Belo Horizonte (MG) aparecem em um vídeo compartilhado nas redes sociais fazendo uma abordagem violenta contra uma mulher em frente a uma unidade de saúde.

No vídeo, os agentes derrubam a mulher no chão e a imobilizam, enquanto pessoas gritam contra a ação. "Solta ela, moço. Ela está com dor", diz uma testemunha. Os guardas, então, dizem que ela será presa.

Já ao chão, a vítima da ação começa a se debater, quando uma funcionária da unidade de saúde chega ao local para prestar assistência. Testemunhas disseram que os agentes chutaram a mulher.

Por meio de nota, a prefeitura de Belo Horizonte disse que a Corregedoria da Guarda Municipal vai instaurar uma sindicância para apurar o caso. "A Prefeitura de Belo Horizonte lamenta o episódio e destaca que este não é o padrão de atuação da Guarda Municipal".

A prefeitura ainda afirmou que os guardas municipais chegaram ao local após a mulher, que aguardava para ser vacinada, ter supostamente agido de forma agressiva contra os servidores.