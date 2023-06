SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos morreu afogado após salvar uma amiga que era levada pela correnteza no município de Presidente Kennedy.

Jesus Cristian de Oliveira Rodrigues jogava bola com amigos quando viu duas amigas sendo levadas pela correnteza na Praia do Marobá;

Ele entrou na água com os colegas e conseguiu ajudar as garotas a saírem, mas desapareceu no mar;

O corpo dele foi encontrado minutos depois do desaparecimento, ainda no domingo (28);

A família de Jesus tem um estabelecimento na orla da praia e parentes dele chegaram a acionar o socorro, mas o menino foi dado como morto no local, segundo a TV Globo.