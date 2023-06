SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Uma padaria que funcionava em um apartamento de Salvador (BA) foi interditada pela prefeitura nesta quinta-feira (1º) por não possuir alvará de funcionamento e por esse tipo de atividade não ser permitida em um local como esse.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano interditou e embargou a padaria irregular, que ficava localizada em um apartamento no bairro da Vila Laura.

O decreto municipal 29.987/2018, que dispõe sobre o funcionamento de empresas em residências, não permite a atividade em apartamentos.

Na sexta-feira (26), a prefeitura já havia notificado e autuado a padaria pela atividade comercial não licenciada e também o condomínio por ser corresponsável ao permitir a instalação da atividade irregular.

O funcionamento da padaria veio à tona após reportagem da TV Bahia, afiliada da Globo no estado, que destacou reclamações de moradores. Eles relataram haver muito barulho e movimentação no local e no corredor, além de os elevadores estarem sempre ocupados.

A prefeitura de Salvador já havia notificado o dono do imóvel há dois meses, mas o serviço não foi interrompido.

Vídeos feitos pelos próprios moradores do condomínio mostram que as prateleiras com produtos dividiam lugar com os móveis da casa, como o sofá e objetos de decoração.

A padaria começou a funcionar após o início da pandemia de covid-19. Segundo a reportagem da TV Bahia, um morador que tinha um apartamento no mesmo andar onde funcionava a padaria afirmou que precisou se mudar.