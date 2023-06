SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsas de pesquisa custeadas pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) em todo o país foram reajustadas em 6,7%. Os novos valores passaram a valer na última quinta-feira (1º).

Em nota, o governo do Estado diz que o reajuste aprovado pelo Conselho Superior da Fapesp, em 24 de maio, se refere ao acumulado de março de 2022 e fevereiro de 2023, de acordo com a inflação medida pelo IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

"A Fapesp já tinha reajustado, em abril deste ano, o valor das bolsas de estágio de pesquisa no exterior e das bolsas de pesquisa no exterior. Agora reajustamos as bolsas no país", disse Marco Antonio Zago, presidente da fundação, na nota.

"A expectativa da Fapesp é atrair, cada vez mais, os jovens para a ciência, apoiando sua formação, qualificação e lhe oferecendo oportunidades de inserção em projetos e grupos de pesquisa já consolidados", afirmou.

Também foi aprovado reajuste para bolsa de participação em curso PC-IV a partir de 1º de junho de 2023. "Levando-se em conta que esta bolsa se destina à realização de curso no exterior, o percentual aplicado foi o mesmo dado para bolsas no exterior (BEPE e BPE), em 1º de abril de 2023", disse.

Para as bolsas em andamento, a Fapesp explica que suplementará automaticamente as mensalidades restantes a partir da data de entrada em vigor das novas tabelas.