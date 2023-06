SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma agência do Banco do Brasil em Timbó Grande (SC) foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (2).

Troca de tiros e reféns. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a troca de tiros entre criminosos e policiais na área externa da agência. Três pessoas foram feitas reféns.

A Polícia Civil catarinense informou à reportagem que os reféns foram liberados pelos assaltantes após a saída deles da agência e que ainda está em busca dos criminosos.

Gravações também mostram um carro em chamas na frente da agência bancária.

Várias equipes policiais da região de Caçador estão dando suporte ao caso e uma equipe da Delegacia de Roubos e Antissequestro está se deslocando até a região de Timbó Grande para trabalhar na investigação do caso.

Por meio de nota, o Banco do Brasil informou que a agência Timbó Grande teve o atendimento suspenso nesta sexta-feira (2) após a tentativa de assalto: "O BB colabora com as investigações das autoridades policiais e atua para normalizar o atendimento no menor prazo possível".