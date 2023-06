SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia aérea low cost Arajet, da República Dominicana, vai operar voos diretos de São Paulo à capital Santo Domingo a partir de 21 de setembro. As passagens começam ser vendidas em meados de maio, mas uma promoção feita nesta sexta (2) e sábado (3) permite aos brasileiros conhecer as paradisíacas praias do Caribe por quase metade do preço médio do mercado.

A rota entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos e a cidade dominicana, que sediou os jogos Pan-americanos de 2003, será operada três vezes por semana em aeronaves Boeing 737-MAX8. Os voos, com cerca de 7 horas de duração, partem de Guarulhos às terças, quintas e domingos às 5h40, e retornam de Santo Domingo nos mesmos dias, às 19h20.

Atualmente, a única companhia que liga o Brasil à República Dominicana sem escalas é a Gol, cujas passagens mais baratas para Punta Cana, a 200 km de Santo Domingo, saem por R$ 3.000 -podendo chegar aos R$ 7 mil nas férias de julho. Com conexões no Panamá, a Copa Airlines também voam para as duas cidades dominicanas por valores semelhantes.

Já na promoção da nova low cost, os voos de ida e volta custam pelo menos metade do preço: a partir de US$ 299 dólares (R$1.481 na cotação desta sexta).

A promoção, que permite o embarque apenas com uma mochila, é válida para compras até este sábado (3), pelo site da companhia, para voos até 31 de março de 2024. Os primeiros voos, em setembro e outubro, já não têm mais bilhetes promocionais disponíveis.

Quem preferir levar mais bagagem, ainda que seja apenas uma mala de mão, deve selecionar as tarifas comfort ou extra, que custam entre US$ 50 e US$ 100 a mais. Essas tarifas também permitem que o passageiro altere a data dos voos sem taxas, pagando apenas a diferença tarifária.

Os novos voos também são mais uma opção que o turista brasileiro tem para chegar à Cidade do México e a Cancún, já que a Arajet oferece conexões para ambos os destinos a partir de Santo Domingo.

Com uma frota de cinco aeronaves, a Arajet voou pela primeira vez em 15 de setembro de 2022. Desde então, voa para 17 destinos na América Latina, incluindo México, Colômbia, Equador, Peru e pequenos países caribenhos.

Depois da estreia brasileira em São Paulo, a companhia estuda expandir sua presença no país com voos para Manaus, Rio de Janeiro e Salvador.