SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sorocaba, cidade que fica a 99 km da capital paulista, recebe neste fim de semana um evento com 200 felinos. A 4ª Expo Gatos Sorocaba terá concurso de beleza, adoção de bichanos e bate-papo sobre a saúde dos pets.

O encontro é organizado pela Amacoon (Associação Maine Coon no Brasil) e será realizado neste sábado (3) e neste domingo (4), das 10h às 18h, no Hotel Golden Park, no bairro Iporanga.

A entrada é gratuita, mas os visitantes podem levar uma lata de ração em pasta ou um sachê. As doações serão entregues à AATAN (Associação Abrigo Temporário de Animais Necessitados), que cuida de animais abandonados em Sorocaba.

Os gatos participarão de competições de beleza nas categorias: Melhor da Classe; Melhor da Cor; Melhor da Raça; Melhor da Categoria e o Campeão entre todos.

Entre as raçãs que irão competir estão maine coon, ocicat, exótico, oriental de pelo curto, persa, british short hair, ragdoll, bengal e sphynx.

Os juízes responsáveis por avaliar os felinos são Aliosha Romero (Islândia), Gra?yna Laskowska-Malaga (Polônia), Juan José Martinez Vizcaino (Espanha) e Marteinn Tausen (Islândia). A competição internacional, realizada pela quarta vez em Sorocaba, é uma etapa do Campeonato Brasileiro FIFe de Gatos de Raça. Os vencedores poderão ser classificados para o American Winner 2023, concurso internacional que será realizado no Brasil pela primeira vez.

Adoção de gatos

Haverá uma feirinha de adoção com cerca de 50 gatos da AATAN.

Papo de gato

Palestras realizadas em parceria com a Royal Canin, patrocinadora oficial do evento, serão conduzidas por especialistas em felinos. Os workshops fazem parte da campanha Meu Gato no Vet, que estimula tutores a cuidarem melhor da saúde de seus pets.

4ª Expo Gatos Sorocaba

Quando: sábado (3) e domingo (4), das 10h às 18h

Onde: Hotel Golden Park, rodovia SP-75 (Castelinho), km 2,6 sentido Sul, s/n, bairro Iporanga

Quanto: entrada gratuita, mas a doação de uma lata de ração em basta ou sachê é bem-vinda

Saiba mais: amacoon.com.br

