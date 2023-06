SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conversa entre Lula e Lira em meio a risco de derrota no Congresso, Bolsonaro em evento com Tarcísio, descarrilamento de trem na Índia e outras notícias do dia para começar o seu sábado (3).

GOVERNO LULA

Lira sugeriu a Lula por telefone mais Brasil e menos América Latina em meio a tensão política. Ligação entre presidentes da Câmara e da República ocorreu na manhã do dia em que governo correu risco de sofrer sua maior derrota no Congresso.

CONGRESSO NACIONAL

PF chegou a assessor de Lira ao seguir casal que fazia entregas em dinheiro vivo. Polícia Federal prendeu dupla após monitorar várias entregas de valores em Brasília e Maceió.

STF

Disputa por vaga de Rosa no STF avança sob pressão de militância e receio de Lula. Avaliação de aliados é que presidente tende a priorizar nome de confiança, ignorando representatividade de gênero na corte. Lula só vai indicar ao STF ministro para quem possa 'telefonar', e chance de mulheres diminui.

GOVERNO TARCÍSIO

Bolsonaro tem recepção discreta em evento com Tarcísio na PM. Ex-presidente passa a noite no Palácio dos Bandeirantes e acompanha governador em formatura de oficiais. Torcida do São Paulo protesta contra presença de Bolsonaro no Morumbi.

STF

Depoimento de Deltan em investigação do STF sob a relatoria de Moraes é adiado. Deputado diz que é investigado por entrevista concedida após julgamento do TSE que levou à cassação do mandato.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA pode fazer drone matar operador para cumprir missão, diz chefe de pesquisa militar dos EUA. Força Aérea nega ter havido teste simulando cenário, mas responsável pelo setor o considera plausível.

ILUSTRADA

Brasileiros são censurados em Portugal por obra que denuncia escravidão. Santa Casa de Misericórdia do Porto diz não ter 'condições psicológicas' para reabrir instalação.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski tentou constranger governo Lula em entrevista, dizem especialistas. Em entrevista à Folha, presidente da Ucrânia disse que não teve culpa por desencontro com brasileiro no G7.

MUNDO

Descarrilamento de trem na Índia deixa ao menos 233 mortos e 900 feridos. Acidente já figura entre piores desastres do país; cifra de óbitos deve aumentar em razão da gravidade de ferimentos.

PREVIDÊNCIA

Justiça libera R$ 9 bilhões em precatórios do INSS de 2023; veja quem recebe e como consultar. Ao todo, são R$ 23 bilhões para pagar atrasados previdenciários, assistenciais e precatórios comuns.

ILUSTRADA

Gilberto Gil diz ter provado de tudo em sexo e drogas: 'Posso dar um tapa'. Prestes a completar 81 anos, cantor afirma ter vivido todas as experiências lisérgicas e afetivas durante a sua juventude.

CELEBRIDADES

Príncipe William e Kate Middleton vão a casamento de luxo de príncipe da Jordânia. Cerimônia é considerada uma das mais importantes do Oriente Médio na última década.

CELEBRIDADES

Al Pacino pediu teste de paternidade à namorada grávida. Noor Alfallah está no oitavo mês de gestação; ator não esperava ter mais filho.

FESTA JUNINA

Temporada de festas juninas em SP tem eventos gratuitos e acima dos R$ 400. Roteiro inclui quermesses e shows de grandes artistas, como Elba Ramalho e Zé Neto e Cristiano.