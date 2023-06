SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo amanheceu com céu encoberto e sensação de frio na manhã deste sábado (3). Os termômetros das estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura marcam temperatura média de 14ºC.

Apesar da nebulosidade, a previsão é que as temperaturas subam ao longo do dia. Segundo o CGE, a máxima que deve ser registrada na capital paulista é de 23ºC. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

A série histórica do banco de dados do CGE mostra que a média de chuva esperada para o mês de junho é de 50,4 mm. As médias de temperatura mínima e máxima são 13,4°C e 22,9°C, respectivamente.

O mês de junho vai transcorrer com a atuação do fenômeno El Niño, que esquenta as águas superficiais do Pacífico Equatorial. Com isso, a tendência é de temperaturas acima da média e pouca chuva.

A cidade de São Paulo permanece em estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal no dia 11 de maio.

Previsão para os próximos dias

O tempo vai seguir estável, ainda com a atuação de uma massa de ar frio e seco de origem polar, que mantém a temperatura baixa nas madrugadas e em elevação durante as tardes.

O final de semana também será marcado por tempo seco e pela estabilidade atmosférica.

No domingo (4), o cenário atmosférico se repete, com madrugada com sensação de frio, termômetros em torno dos 13°C e elevação da temperatura, com o predomínio de sol em boa parte do dia.

A temperatura máxima atinge os 24°C durante a tarde, as menores taxas de umidade do ar se mantêm acima dos 40% e não há previsão de chuva.

O último recorde de temperatura mínima do ano ocorreu em 16 de maio com 9,8°C de média na cidade. Já a menor mínima absoluta, aquela observada em um único local, ocorreu em Parelheiros, na zona sul, com 3,9°C, na mesma data.

"Durante o fim de semana, os períodos com sol vão aumentar com a diminuição da nebulosidade. A temperatura sobe tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo e a sensação já será até de um calorzinho à tarde. As madrugadas ainda terão temperaturas amenas", diz a Climatempo.