O Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ será aberto neste fim de semana no Rio de Janeiro com o evento Presença Festival, que está na segunda edição. A sigla LGBTQIAPN+. A sigla engloba pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer (questionando), intersexo, assexuais/arromânticas/agênero, pan/poli, não binárias e mais. A primeira edição do festival foi em abril do ano passado.

O idealizador do evento é o publicitário José Menna Barreto (foto), também curador e diretor artístico. Menna Barreto disse à Agência Brasil que o festival nasceu de uma inquietação pessoal e de sua vontade de contribuir para transformações na sociedade em questões de diversidade, equidade e inclusão na cultura e na arte. “Com o festival, eu me encontrei em um lugar de ativismo, para contribuir com as causas que o evento aborda.”

Segundo o publicitário, o evento dá espaço de visibilidade, de protagonismo e de destaque para pessoas pretas, mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, além de pessoas oriundas de povos originários e pessoas com deficiência. “O festival aborda diversas segmentos artísticos e culturais, como música cantada e instrumental, artes visuais, dança e teatro, com a missão de fortalecer a diversidade, equidade e inclusão na cultura e na arte.”

Menna Barreto disse que o objetivo é demonstrar para a sociedade que a diversidade está presente nos mais variados segmentos culturais e da economia criativa. As atrações deste sábado (3), no Circo Voador, incluem a cantora e ativista travesti Linn da Quebrada, o cantor Johnny Hooker e a drag queen Grag Queen, em apresentações que misturam entretenimento e conscientização. A noite especial será aberta às 19h, estendendo-se até as 4h do domingo (4).