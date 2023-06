SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem que desarmou e atirou em dois policiais militares em uma abordagem na quinta-feira (1) na zona leste de São Paulo teve a prisão convertida em preventiva.

Dario Gabriel Costa Viveiros, 25, passou por audiência de custódia na sexta-feira (2). A Justiça decidiu converter a prisão dele em preventiva, sem prazo determinado para terminar.

Ele foi preso no mesmo dia do crime. O homem foi reconhecido pela própria mãe na delegacia com base no vídeo dos tiros dados nos PMs.

Viveiros foi condenado por tráfico de drogas e estava foragido havia três meses. Ele negou envolvimento com tráfico, e a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

O que se sabe sobre o ataque aos PMs

Viveiros reagiu durante uma abordagem e lutou com dois policiais militares. Imagens de câmeras de segurança mostram ele desarmando um deles e usando a arma da PM para os ferir.

Depois, ele foge por uma rua de São Mateus, na zona leste da cidade, levando a arma da corporação. O outro suspeito, que não se envolveu na luta, também corre.

Viveiros foi preso cinco horas depois do crime na mesma região. O adolescente que estava com ele no momento da abordagem foi apreendido. A arma do policial foi encontrada com outro suspeito. O homem tinha escondido o objeto e também foi preso.

Policiais

Atingido no rosto, o PM Cleison Santos de Matos, 31, está em coma induzido -seu estado é estável, segundo o UOL apurou. Com fraturas no maxilar e na mandíbula, ele está internado no Hospital das Clínicas.

O PM Robert Castro de Abreu, 36, sofreu fratura em uma das pernas e tem um projétil alojado no fêmur. Seu estado é estável.