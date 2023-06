SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar da reserva morreu após sofrer um mal súbito enquanto surfava em Guarujá, no litoral paulista. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (2), na praia de Pitangueiras. A vítima é Wilson Santos Moya, de 50 anos, 2º tenente da reserva da PM.

Ele estava praticando stand up paddle no mar. Segundo boletim de ocorrência, Moya mergulhou e, depois de algum tempo, outros surfistas que estavam no local perceberam que a pranche dele estava afundado.

O SAMU foi acionado e constatou o óbito no local. O IML foi acionado, e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Policial de Guarujá.