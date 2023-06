SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 49 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi atropelado por um trem na noite do sábado (3). O acidente aconteceu entre as estações Águas Claras e Taguatinga Sul. A vítima é um vigilante terceirizado do próprio Metrô-DF.

Ao UOL, a assessoria do Metrô-DF informou que "ocorreu um incidente" envolvendo um trem e um empregado da empresa de segurança contratada pela companhia, por volta das 19h20, em Taguatinga Sul. A causa do acidente está sendo investigada.

O funcionário recebeu o atendimento emergencial pelo CSO (Corpo de Segurança Operacional) e o Corpo de Bombeiros do DF. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga, onde foi internado com quadro grave.

A reportagem entrou em contato com o Hospital Regional de Taguatinga para saber o estado de saúde do funcionário, mas a unidade informou que "não pode fornecer estado de saúde ou outras informações de pacientes internados na rede pública de saúde".