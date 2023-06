SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fila do Bolsa Família, repasse de recursos para candidatos negros, um ano das mortes de Bruno e Dom e outras notícias para começar esta segunda-feira (5).

BOLSA FAMÍLIA

Bolsa Família retoma a fila de espera no governo Lula. Recriado, programa prioritário deixa de atender 438 mil famílias em maio.

BRUNO E DOM

As mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips completam um ano nesta segunda-feira. A Polícia Federal indiciou mais dois suspeitos pelos assassinatos, revelou o Fantástico neste domingo (4).

NÍSIA TRINDADE

Desinformação de médicos sobre vacinação terá punição, diz ministra da Saúde. Nísia reconhece que a vacinação continua devagar no país e diz que vai procurar líderes religiosos e outros atores para ajudar a melhorar o quadro.

POLÍTICA

PEC da Anistia pode perdoar calote de R$ 740 milhões de partidos em candidaturas negras. Legendas também deixaram de repassar R$ 140 milhões para mulheres nas eleições de 2022, mostram dados do TSE.

POLÍTICA

Ato pró-Deltan esvaziado em São Paulo lamenta direita desunida. Movimento Vem Pra Rua faz protesto na avenida Paulista contra cassação do deputado e ex-procurador da Lava Jato.

CULTURA

Teatro Oficina traça futuro com casamento de Zé Celso e 1ª peça dirigida por mulher. 'Mutação de Apoteose', de Camila Mota, e 'A Queda do Céu', baseada em Davi Kopenawa, marcam os 65 anos da companhia.

MUNDO

Destruição contínua congela vida na Ucrânia e adia planos de reconstruir o país. Cenário ainda é de horror, entre ruínas, cadáveres e ameaças escondidas, mesmo em áreas desocupadas por russos invasores.

AMBIENTE

Modernização de negócios une lucro e conservação na floresta amazônica. Zona Franca de Manaus direciona incentivos à bioeconomia, mas há problemas com energia e conectividade.

COTIDIANO

Mães usam apitos e facão contra roubos na região da cracolândia em SP. Secretaria da Segurança Pública diz que intensificou ações policiais na área e 990 suspeitos foram presos de janeiro a abril.

TÊNIS

Dupla é desclassificada em Roland Garros após bolada em gandula. Japonesa Miyu Kato atingiu nuca da garota ao devolver bola com força.

MÚSICA

Domingo do Mita em São Paulo tem Haim cantando Xuxa e retorno do NX Zero. Festival ainda teve rock experimental do The Mars Volta e viu público variado cantar sucessos do CapitalInicial.

TELEVISÃO

Programa Silvio Santos, 60 anos: Patrícia Abravanel se emociona ao falar da ausência do pai.Filha do comunicador lidera o programa comemorativo, com diversos quadros especiais.

EQUILÍBRIO

Álcool e redes sociais podem influenciar queda na frequência sexual de jovens. Estudos e especialistas apontam que novas gerações fazem menos sexo sem compromisso.