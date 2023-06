SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, após gravar e postar na internet um vídeo do momento em que rouba o carro de uma residência.

Quatro homens invadiram uma casa e renderam a família para roubar objetos e itens de valor, segundo apurou a TV Record.

Por estarem usando máscaras, a identificação dos suspeitos foi dificultada nas câmeras de segurança obtidas pela polícia

Os policiais descobriram, porém, que um dos homens gravou a si mesmo com o celular e postou as imagens nas redes sociais. No vídeo, ele conta a história do crime que acabara de cometer com os comparsas, o que ajudou os agentes a identificá-lo.

Os três comparsas do suspeito conseguiram fugir com objetos de valor da família e ainda não foram localizados. Procurada, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) não soube informar mais detalhes sobre a ocorrência.