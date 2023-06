SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma técnica de enfermagem de 46 anos morreu após a moto na qual ela estava ser atingida por uma motorista embriagada em Campo Grande (MS).

A motocicleta na qual Gilmara da Silva Canhete estava foi atingida pelo carro dirigido por Tânia Barbosa Franco de Araújo Nogueira na noite deste domingo (4);

Gilmara voltava de um plantão quando sofreu o acidente. Ela foi arremessada a uma distância de 10 metros e morreu;

Tânia Barbosa fez teste de bafômetro, que acusou que ela estava embriagada no momento do acidente;

Ela teve prisão em flagrante convertida em prisão preventiva após passar por audiência de custódia na manhã de hoje;

A defesa de Tânia alegou que a vítima fazia uma conversão proibida no momento do acidente e afirmou, ainda, que a mulher não estava embriagada;

"A autora vinha no fluxo normal, não estava embriagada, tinha tomado somente uma cerveja na hora do almoço, tanto que o bafômetro deu um nível baixíssimo, de 0,09. Ela estava seguindo o ritmo normal da via. Mas, infelizmente, a vítima fez uma conversão à esquerda, em local proibido, o que acabou causando o acidente", disse Murilo Medeiros, advogado de Tânia, ao UOL

Um motorista pode ser preso por dirigir sob efeito de bebida alcoólica quando o bafômetro apontar resultado igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, segundo o Código de Trânsito Brasileiro;

Gilmara trabalhava na Santa Casa de Campo Grande. Nas redes sociais, instituições de enfermagem, colegas e amigos prestaram condolências;

O corpo dela foi velado na noite de ontem e enterrado na manhã de hoje em Campo Grande.

"A enfermagem agradece pelo seu exemplo de profissionalismo, companheirismo e pelas contribuições à sociedade", escreveu o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em nota

O UOL buscou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para saber detalhes sobre o indiciamento da mulher, mas não recebeu retorno até o momento.