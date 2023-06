SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta segunda-feira (5) por suspeita de estuprar uma criança de seis anos em Teresina, no Piauí. O pai da criança sofreu um princípio de infarto após saber do crime.

A mãe da vítima denunciou o vizinho pelo estupro da filha em outubro de 2022, segundo a Polícia Civil do estado.

O crime ocorreu quando a criança estava brincando na área infantil do condomínio e o suspeito a levou para um local mais afastado.

O homem, então, começou a praticar atos libidinosos contra a criança. O vizinho só largou a criança após um morador do condomínio se aproximar e presenciar o crime.

Ao saber do estupro, o pai da vítima falou com o vizinho suspeito, que negou o crime e debochou do homem. O pai da criança sofreu um princípio de infarto após o episódio.

O suspeito saiu do condomínio após ser denunciado à polícia e estava em um local que a corporação não sabia a localização exata. Após diligências, ele foi preso preventivamente em razão de um mandado de prisão preventiva pelo crime.

Como a identidade do suspeito não foi divulgada, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa para pedir um posicionamento.

Tags:

Criança | es | estupro | Homem | Menina | Pai | Polícia