SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo afastou sete guardas civis por suspeita de desvios de conduta na região conhecida como cracolândia, no centro de São Paulo.

De acordo com a gestão Ricardo Nunes (MDB), os sete servidores atuam na Iope (Inspetoria de Operações Especiais), unidade responsável pelas ações na cracolândia. Os guardas lotados na inspetoria têm formação diferenciada dos demais da tropa -portam armas letais e não letais e são preparados para controle de distúrbios, por exemplo.

O afastamento ocorre um dia após reportagem da TV Band revelar um possível esquema de corrupção entre os agentes, no qual cobrariam taxas para fornecer segurança a comerciantes da região. De acordo com a prefeitura, as investigações seguem em sigilo.

"Colocados à disposição da Corregedoria, todos estão restritos de atuação em qualquer área da GCM", diz trecho da nota da prefeitura.

O Ministério Público afirma que o eventual pagamento a funcionários públicos da segurança efetuado por comerciantes ou moradores da cracolândia será analisado pela promotoria de Justiça do Patrimônio Público.