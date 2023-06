SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima na cidade de São Paulo durante todo o feriado prolongado de Corpus Christi promete ser perfeito para os eventos a céu aberto, como a Marcha para Jesus, nesta quinta-feira (8), e a Parada LGBT+, no domingo (11). Não há previsão de chuva.

De acordo com previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, os próximos dias terão tempo seco e estável na cidade, com o predomínio de sol. No entanto, a expectativa é de grande amplitude térmica, com manhãs e noites frias, entre 11°C e 13°C, e tardes amenas, com a temperatura variando entre 24°C e 27°C.

"Atenção com a possibilidade de formação de névoa úmida e nevoeiro entre a madrugada e o início das manhãs, o que reduz a visibilidade ao amanhecer e nas primeiras horas da manhã", afirma o meteorologista Thomaz Garcia.

Nesta quarta-feira (7), véspera do feriado, o dia começa com sensação de frio, e mínima em torno dos 11°C, mas o sol entre poucas nuvens eleva a temperatura para a máxima de 23°C durante a tarde.

A quinta-feira (8) será de tempo estável, ensolarado e seco, com mínima de 12°C e máxima de 24°C.

Na sexta-feira (9), pouca coisa muda nas condições do tempo. A mínima esperada é de 11°C e há condição para névoa úmida e nevoeiro nas primeiras horas da manhã. A máxima deve alcançar os 25°C.

No sábado (10), o cenário segue inalterado, também com névoa úmida, nevoeiro e redução de visibilidade de manhã. A temperatura deve variar entre 12°C e 26°C.

E no domingo (11) a temperatura mantém a tendência de elevação, com mínima de 13°C e máxima de 27°C. No entanto, não há previsão de névoa úmida e nevoeiro, como nos dias anteriores.

NOVA FRENTE FRIA EM SÃO PAULO NA SEGUNDA (12)

O CGE alerta que, passado o feriadão, uma nova frente fria chega a São Paulo. Com ela virá a chuva, de pouca intensidade, mas suficiente para derrubar a temperatura. Na segunda (12), a máxima não deve superar os 22ºC, padrão a ser seguido nos dias seguintes.

"A propagação de uma frente fria juntamente com a formação de áreas de instabilidade associadas à formação de uma área de baixa pressão vai provocar chuva e declínio da temperatura a partir da segunda-feira", explica Thomaz Garcia, completando que a tendência é de temperaturas ainda acima da média histórica da cidade e pouca chuva, o que é normal para esta época do ano.